DOPPIETTA MERCEDES AL GP DI FRANCIA, LECLERC TERZO E VETTEL QUINTO

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ancora una doppietta Mercedes. A Le Castellet, Lewis Hamilton chiude primo con un buon margine sul compagno di squadra Valtteri Bottas, che negli ultimi giri e' stato costretto a difendersi dall'assalto di Charles Leclerc, terzo al traguardo. Quinta l'altra Rossa, quella guidata da Sebastian Vettel (giro piu' veloce all'ultimo respiro e quindi punto aggiuntivo per il tedesco), preceduta dalla Red Bull di Max Verstappen. "Non e' stata una gara semplice, proprio per nulla - assicura Hamilton, che allunga in testa alla classifica mondiale -. Qualcosa puo' sempre capitare, e' tutto al limite e devi far funzionare bene motore e carburante oltre a gestire le gomme. Ho cercato di non forzare troppo verso la fine per non usurare le gomme". Secondo Bottas "Hamilton non e' imbattibile, devo solamente lavorare di piu'. Dovro' esaminare meglio alcuni aspetti. In gara non e' successo piu' di tanto ma sono fiero del team per questo risultato. Ora sara' importante capire cosa posso fare meglio". Leclerc ha sfiorato il secondo posto nel finale: "Negli ultimi due giri stavo riprendendo Bottas abbastanza velocemente, ci ho creduto fino agli ultimi metri del GP. Ho dato davvero tutto". (ITALPRESS). fsc/gm/red 23-Giu-19 17:08