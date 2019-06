DI BATTISTA "NON DESTABILIZZO MOVIMENTO, DIRITTO ESPRIMERE PARERE"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono convinto che ci vedremo presto e chiariremo un'incomprensione con Di Maio. Ho scritto un libro perche' ho un mio lavoro, libro in cui tiro temi politicamente scorretti. In cui tiro fuori delle idee. Di Maio credo che sia arrabbiato per una frase del mio ultimo libro. Non c'e' alcun tentativo di destabilizzare il Movimento. Credo che sia, da parte mia, un diritto esprimere un mio parere". Lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del M5S, ospite a 'Mezz'ora in piu'' su Rai3. "Il Movimento, che sta attraversando un momento difficile, crescera' e lo fara' spiegando i successi ottenuti. Il Movimento da qui ai prossimi 10 anni deve dotarsi di una nuova agenda per uscire dal buio, un buio che verra'", ha aggiunto. (ITALPRESS). tai/ads/red 23-Giu-19 16:11