LANDINI "PORTI CHIUSI MA GIOVANI VANNO VIA"

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "I porti sono chiusi ma bisogna pensare all'emigrazione dei giovani del Sud che vanno via dal nostro paese, portando via la loro intelligenza". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil, nel corso della manifestazione unitaria dei sindacati a Reggio Calabria. "Non vanno chiusi i porti - ha continuato - perche' il nostro paese per la sua posizione geografica dovrebbe essere il polo logistico del Mediterraneo". "Non dobbiamo dividere il Paese", ha aggiunto. "L'autonomia differenziata non e' solo sbagliata - ha detto - ma e' una bugia totale". (ITALPRESS). ym/sat/red 22-Giu-19 14:59