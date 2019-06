HAMILTON IN POLE AL GP DI FRANCIA, LECLERC 3° E VETTEL SOLO 7°

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ottantasei pole position per scrivere un'altra pagina importante nella storia della Formula 1. Lewis Hamilton colpisce ancora una volta e lo fa al Gran Premio di Francia, ottava prova mondiale, registrando il nuovo record del Circuit Paul Ricard con un tempo in 1'28"319. Dopo un weekend di lotta corpo a corpo con Valtteri Bottas, il campione del mondo piazza la zampata nel momento decisivo rifilando oltre due decimi di gap al finlandese. Qualifica dai due volti, invece, per la Ferrari che posiziona Charles Leclerc in terza posizione sulla griglia di partenza, mentre Sebastian Vettel scivola addirittura al settimo posto, costretto dunque a una grande rimonta in gara. "Bottas fa dei giri epici e la Ferrari e' sempre pronta a morderci le caviglie - ha sottolineato un Hamilton entusiasta al termine delle qualifiche - Fare le pole quest'anno non era assolutamente semplice". Battuto ma non sconfitto, Bottas ha subito rilanciato la sfida: "Oggi volevo la pole ma sono contento della seconda posizione. E' lunga la strada dalla partenza alla curva uno, dovro' concentrarmi sul via". In casa Ferrari sensazioni contrastanti: "Oggi non potevo fare meglio di questo terzo posto - ha osservato Leclerc - Domani spero di poter lottare con le Mercedes". "Mi e' mancato il feeling con la macchina ed e' stata una parte finale di qualifica un po' strana - ha ammesso Vettel - Il risultato e' inferiore alle aspettative, ma domani in gara cercheremo di divertirci". Il semaforo verde scattera' alle 15.10. (ITALPRESS). pal/gm/red 22-Giu-19 18:03