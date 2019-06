GOVERNO, CASALEGGIO "9 RIFORME SU 11 FATTE DAL M5S"

CATANIA (ITALPRESS) - "Penso che le persone che nel Movimento Cinque Stelle hanno partecipato attivamente alla politica e si sono prestate come cittadini alla politica hanno lavorato molto in questi mesi. Non a caso nove delle undici riforme che sono state fatte nel giro di un anno sono targate Movimento Cinque Stelle e questo e' qualcosa che bisogna ribadire". Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, a Catania per la nona tappa del Rousseau City Lab. "E tutte le volte che si parla delle attivita' fatte dalle istituzioni - ha aggiunto Casaleggio - e' perche' sono fatti importanti e riforme importanti: dal decreto dignita', allo spazza-corrotti a cose che non erano mai state fatte prima in Italia e sono state fatte". (ITALPRESS). fag/sat/red 22-Giu-19 21:05