BELINELLI LANCIA L'ITALBASKET "PER I MONDIALI ASPETTATIVE ALTE"

TORINO (ITALPRESS) - "Mi aspetto un mondiale carico, in cui proveremo a fare bene. E' un mondiale, e come tante altre manifestazioni, ogni squadra e' forte e ogni partita e' importante. Sta quindi a noi cominciare con il piede giusto, preparandoci bene". L'azzurro dell'Italbasket Marco Belinelli, giocatore dei San Antonio Spurs, fa il punto sulla nazionale azzurra in vista dei prossimi Mondiali, parlando a margine del taglio del nastro di un nuovo campo da basket realizzato in Piazza d'Armi a Torino, grazie al contributo di UBI Banca, con la collaborazione di NBA e il Patrocinio del Comune di Torino. "Noi cercheremo di fare la nostra parte, dobbiamo conoscerci bene dentro e fuori dal campo. Le aspettative sono alte", aggiunge la 33enne guardia bolognese, che saluta con soddisfazione il ritorno in Italia di Ettore Messina. "Il suo arrivo e' importante per l'immagine del basket non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ha vinto ovunque, spero possa fare bene a Milano, perche' Milano ne ha bisogno". (ITALPRESS). gm/red 22-Giu-19 14:55