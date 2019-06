UE: CONTE "SITUAZIONE DIFFICILE, MA TROVEREMO SOLUZIONE"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Dobbiamo evitare la procedura sul debito, ho gia' dimostrato di essere molto determinato. E' una situazione difficile, ma confido nel fair play di tutti quelli che si siedono attorno al tavolo, confido in una soluzione positiva". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Bruxelles prima di prendere parte all'Euro Summit. "Qui non c'e' nessuno da punire, c'e' da rispettare tutti quelli che siedono al tavolo, noi rispettiamo gli altri e gli altri rispettano noi, troveremo una soluzione", ha aggiunto. "Ancora non abbiamo trovato una soluzione, continueremo a lavorarci al G20 a Osaka e poi formalmente nel vertice europeo del 30 giugno", ha poi spiegato Conte in merito alle nomine dei nuovi vertici dell'Ue. "Si continua a lavorare, di giorno e di sera, anche nelle sedi piu' informali, per trovare una soluzione. Io lavoro nell'interesse dell'Italia, e l'Italia ha un ruolo centrale in questo contesto, anche se non sempre gli italiani se ne rendono conto", ha proseguito. (ITALPRESS). sat/red 21-Giu-19 12:47