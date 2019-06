SCOPERTI OLTRE 13MILA EVASORI TOTALI NELL'ULTIMO ANNO E MEZZO

ROMA (ITALPRESS) - Sono oltre 13mila gli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza nell'ultimo anno e mezzo: hanno sottratto al fisco 3,4 miliardi di Iva. Sono soltanto alcuni dei dati diffusi oggi dalle Fiamme gialle in occasione del 245° anniversario della fondazione del Corpo. Scovati anche 42.048 dipendenti in 'nero' o irregolari: multati 8.032 datori di lavoro. Nel complesso, sono stati riscontrati 15.976 reati fiscali (principalmente, emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili). Denunciate 18.148 persone. Ammontano a 16.807 le indagini delegate dalla magistratura e a oltre 9,3 miliardi di euro le proposte di sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite sono pari a 1,5 miliardi di euro, mentre sono 525 le persone arrestate. Sul fronte del contrasto alla criminalita' economico-finanziaria, sono state 517.003 le attivita' ispettive condotte dalla Gdf. Sottoposte ad accertamenti patrimoniali quasi 15.000 persone; ammonta, invece, a oltre 5,9 miliardi di euro il valore dei beni proposti all'autorita' giudiziaria per il sequestro, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca operati hanno raggiunto, rispettivamente, la quota di 2,4 e 1,8 miliardi di euro circa. (ITALPRESS). fsc/com 21-Giu-19 14:31