SALVINI "SERVE RADICALE RIFORMA MAGISTRATURA"

MILANO (ITALPRESS) - "Penso che sia arrivato il momento di fare una seria e radicale riforma della magistratura. E' giusto che chi fa il magistrato e fa anche politica si dimetta per sempre dalla magistratura. E' giusto anche che ci siano poteri ed organi indipendenti, ma non e' possibile che chi sbaglia non venga sanzionato e rimanga impunito. Non lo affermo in seguito allo scandalo che ha colpito il CSM, lo affermo per principio, perche' un cittadino italiano non puo' essere sotto processo a vita, ci devono essere tempi certi e rapidi per la chiusura dei processi". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, dal palco del Festival del Lavoro al MiCo di Milano. (ITALPRESS). cam/sat/red 21-Giu-19 16:41