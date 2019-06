AMERICA'S CUP, PRESENTATO A PALERMO IL TEAM LUNA ROSSA

PALERMO (ITALPRESS) - In vista dell'America's Cup, in programma in Nuova Zelanda nel 2021, al Circolo della Vela di Palermo e' stato presentato il Team Luna Rossa Prada Pirelli. Il trofeo rappresenta la massima competizione velica, da sempre giocata sul doppio livello sportivo e tecnologico. "Siamo i main sponsor di questa avventura che diventera' entusiasmante per tutto il paese" ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. "L'accostamento di Pirelli all'America's Cup - ha aggiunto Tronchetti Provera - significa sfide piu' avanzate, dove la tecnologia e l'impegno umano prevalgono. Pirelli da questo punto di vista e' sempre in prima linea, lo siamo nella Formula 1, lo siamo nello sci e lo siamo anche nella vela. Pirelli e lo sport sono un connubio perfetto perche' noi lavoriamo sulla frontiera della tecnologia per dare sempre la possibilita' di avere delle performance eccezionali. Ovunque ci sono dei campioni e dove c'e' vera sfida, Pirelli e' sempre lieta di essere impegnata". "Velisti? Vedremo un po', dobbiamo capire come saranno. Non sappiamo ancora chi sara' alla conduzione di queste barche perche' dobbiamo ancora valutare. Sicuramente ci sara' spazio per Spithill e Bruni saranno sicuramente all'interno della barca. Speriamo sia una bella sfida", ha detto il presidente del team Luna Rosa Patrizio Bertelli. "Ancora una volta un'eccellenza che sembrava quasi lontana e irraggiungibile diventa vita quotidiana per Palermo - ha detto il sindaco, Leoluca Orlando -. Prima la scherma, adesso la vela, fra qualche giorno gli internazionali di tennis femminile e a ottobre la mezza maratona: insomma per Palermo dovro' smettere di dire 'ancora una conferma'". (ITALPRESS). mra/abr/red 21-Giu-19 16:50