TURISMO, ARRIVA UN'APP PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI VIAGGIATORI

MILANO (ITALPRESS) - Alpitour World lancia una nuova sezione della sua app. Si tratta di MyClinic, che permettera' al viaggiatore di avere a portata di click un sistema rapido e semplice per accedere alle cure sanitarie che possono rendersi necessarie durante il viaggio. Dalla pluriennale collaborazione tra Alpitour ed Europ Assistance e' nata l'idea di inserire MyClinic nell'App di Alpitour, che ora, oltre a fornire il servizio di personal travel assistant e' anche in grado di facilitare l'accesso del viaggiatore alle cure mediche. MyClinic, integrata dell'applicazione My Alpitour World, aiutera' chi e' in viaggio ad avere l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno, dandogli la possibilita' di eseguire una puntuale ed accurata autodiagnosi, in seguito alla risposta a precise domande fornite dall'App, per una prima autovalutazione dei sintomi, di parlare con un medico in lingua italiana grazie ad una semplice video chiamata e di creare la propria personale e dettagliata cartella clinica digitale, con cui disporre di un passaporto sanitario contenente tutti i dati medici, tradotti in tutte le lingue, da poter condividere con i medici ovunque nel mondo. Il sistema MyClinic, lanciato nel 2018 da Europ Assistance, consente di richiedere assistenza sanitaria 24 ore su 24, da ogni parte del mondo, in pochi passaggi e direttamente dal proprio device. Alla presentazione dell'iniziativa, a Milano, sono intervenuti Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour e Fabio Carsenzuola, amministratore delegato e direttore generale di Europ Assistance. MyClinic sara' disponibile gia' dal 21 giugno per tutti i viaggiatori che si avvalgono di Alpitour per la prenotazione. (ITALPRESS). cam/sat/red 20-Giu-19 14:24