GORIZIA, TRE MORTI NEL CROLLO DI UNA PALAZZINA

GORIZIA (ITALPRESS) - E' di tre morti il bilancio del crollo di una palazzina in via XX Settembre, avvenuto questa mattina alle 4.20 a causa, molto probabilmente, di una fuga di gas. Le squadre Usar e del gruppo cinofili dei vigili del fuoco intervenute sul posto immediatamente, si sono messe al lavoro per la ricerca dei dispersi tra le macerie. Intorno alle 9 sono stati individuati i primi due corpi, mentre alle 14 e' stata rinvenuta la terza persona dispersa. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area. (ITALPRESS). ads/com 20-Giu-19 15:30