FCA CONFERMA IL PIANO DI INVESTIMENTI DA 5 MILIARDI IN ITALIA

TORINO (ITALPRESS) - Pietro Gorlier, responsbile per l'area Emea Di Fca, ha confermato gli investimenti sull'Italia fino al 2021 per un importo di 5 miliardi. E' quanto emerge al termine dell'incontro con la sindaca Chiara Appendino, che si e' svolto in Comune a Torino, cui ha preso parte anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Confermato anche lo sviluppo di nuove soluzioni per la mobilita' elettrica. L'incontro di e' stato l'occasione per Pietro Gorlier di approfondire in particolare investimenti produttivi e partnership con aziende di servizio per la mobilita' elettrica. E' stato illustrato il piano industriale e strategico relativo all'Italia per il periodo 2019-2021, gia' confermato dall'amministratore delegato di Fca, Mike Manley. In Italia, Fca, nonostante il contesto macro-economico piuttosto difficile, negli stabilimenti sono gia' da tempo in corso le attivita' di installazione delle nuove piattaforme standard per motorizzazioni elettriche e ibride, elemento fondamentale della sua strategia: non solo i singoli veicoli, quindi, ma la predisposizione degli stabilimenti a produrre anche i successivi modelli. (ITALPRESS). jp/sat/red 20-Giu-19 20:30