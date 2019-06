VENERDI' ESCE "WELCOME TO MIAMI", IL NUOVO SINGOLO DI MAX PEZZALI

ROMA (ITALPRESS) - Esce il 21 giugno "Welcome to Miami (South Beach)", il nuovo singolo di Max Pezzali che anticipa il prossimo album di inediti. Il brano nasce come una sorta di gioco sul "tema tropicale" che invade le radio e le piattaforme di streaming in prossimita' dell'estate. "Volevo raccontare il punto di vista dell'italiano che, insieme a centinaia di connazionali, invade le spiagge di Miami Beach alla ricerca del paradiso perduto". Max fa una fotografia dell'avventura di un italiano in partenza per Miami, dal viaggio, dal rituale del turista, dalla vita a Miami, le supercar, Ocean Drive, i centri commerciali, ma anche la bellezza di Miami e del sud della Florida: le Keys, le Everglades, gli angoli suggestivi di Little Havana, l'arte di Wynwood, la diversita' di culture che la rende una citta' unica al mondo. (ITALPRESS). agd/abr/com 19-Giu-19 16:36