ROMA, SALVINI LANCIA OFFENSIVA "PRONTI A UN PROGRAMMA ALTERNATIVO"

ROMA (ITALPRESS) - "A Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici. La citta' merita di piu' e ci saremmo aspettati risultati migliori dall'attuale giunta, che invece nega perfino il Taser ai vigili come previsto dal Decreto Sicurezza. Da tempo stiamo lavorando in tutti i quartieri per un programma alternativo". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "L'obiettivo e' rilanciare la citta' e confermare nella Capitale il buon governo della Lega. Da ministro continuero' a lavorare come ho fatto nell'ultimo anno - aggiunge il leader del Carroccio -: con i fondi del Decreto Sicurezza Roma ha ottenuto 9,53 milioni di euro dal 2018 al 2020, con Scuole sicure ha beneficiato di piu' di 724mila euro per la vigilanza anti-pusher, la questura e' stata rinforzata cosi' come i numeri delle Forze Armate presenti in citta'. Arriveranno nuovi carabinieri. E per contrastare le truffe agli anziani abbiamo stanziato 466.720 euro". (ITALPRESS). sat/com 19-Giu-19 16:59