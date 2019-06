MATURITÀ, TRACCIA PIÙ SCELTA E' QUELLA SULL'ILLUSIONE CONOSCENZA

ROMA (ITALPRESS) - La traccia che parte dal brano tratto da "L'illusione della conoscenza", proposta nell'ambito della Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo, e' quella piu' gettonata dagli studenti per la prima prova scritta dell'Esame di Stato 2019, che si e' svolta oggi in tutta Italia. E' stata svolta dal 30,8% dei ragazzi. Lo rende noto il Miur. Il 20,1% degli studenti ha invece optato, sempre nell'ambito della Tipologia B, per il brano tratto dal libro "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verra'". "Tra sport e storia", la traccia che ruota attorno alla figura di Gino Bartali, e' stata scelta dal 13,1% dei maturandi. Subito dopo, con l'11% delle scelte, l'analisi del testo di Leonardo Sciascia tratto da "Il giorno della civetta". Mentre Giuseppe Ungaretti, con la poesia "Risvegli" tratta da "L'Allegria, Il Porto sepolto", e' stato scelto dall'8,5% dei maturandi. Stessa percentuale per la prima traccia di attualita', dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'8% degli studenti ha svolto la traccia dedicata all'eredita' del Novecento. Quella su "L'illusione della conoscenza" e' stata la traccia piu' scelta in tutti i percorsi con il 28,8% delle preferenze nei Licei, il 34% negli Istituti tecnici, il 32,2% nei Professionali. Domani dalle ore 8.30 si svolgera' la seconda prova scritta. I dati derivano da un'indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale. (ITALPRESS). sat/com 19-Giu-19 18:50