ITALIA U.21 INCIAMPA SULLA POLONIA, L'EUROPEO SI COMPLICA

BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Italia inciampa sull'ostacolo Polonia a Bologna nella seconda giornata degli Europei Under 21. La selezione polacca tocca quota 6 punti in classifica e segna la prima sconfitta degli azzurrini di Di Biagio vincendo 1-0 grazie alla rete siglata al 40' del primo tempo da Bielik. Primato sfumato per un'Italia imprecisa e a tratti sfortunata che in 90 minuti cestina l'occasione di centrare il doppio obiettivo semifinale e qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ed e' cosi' che la Polonia, con un pizzico di sorpresa, in vista della terza gara si trova padrona del proprio destino con l'Italia chiamata a vincere contro il Belgio nella speranza di ottenere una buona notizia dalla sfida tra Polonia e Spagna. "C'e' tanta delusione per come e' andata la gara. L'abbiamo fatta per 90 minuti ma non siamo riusciti a pareggiarla nonostante le tantissime azioni. Ora la qualificazione si complica" l'analisi a caldo del ct Luigi Di Biagio. (ITALPRESS). gm/red 19-Giu-19 23:16