INPS "3 MILIARDI RISPARMI TRA QUOTA 100 E REDDITO CITTADINANZA"

ROMA (ITALPRESS) - "Secondo le stime si possono risparmiare 3 miliardi dal reddito di cittadinanza e quota 100". Lo ha detto il presidente dell' Inps, Pasquale Tridico a margine di un seminario sulla blockchain. Il presidente Inps ha ricordato che "il reddito di cittadinanza mette il cittadino al centro di un network della Pubblica Amministrazione gia' pronto alle sue richieste. L'inizio dei sistemi di blockchain e' rappresentato proprio dall'organizzazione tra le P.A.". "Quando si parla di blockchain si pensa a un sistema di transazione finanziaria, pero' allo stesso modo viene da pensare, se si parla di strutture che si occupano di welfare, anche alla condivisione dei dati sensibili. Per Inps puo' venire in mente una funzione di certificazione e validazione dei documenti", ha spiegato Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto di previdenza. Per Di Michele "e' importante che la Comunita' Europea raccomandi le Pubbliche Amministrazioni ad esercitarsi nella verifica di nuove opportunita' che offre questa tecnologia, le pubbliche amministrazioni si devono esercitare e vedano quali possono essere le opportunita'". (ITALPRESS). ror/sat/red 18-Giu-19 13:46