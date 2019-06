CONTRABBANDO INTERNAZIONALE DI SIGARETTE, 28 ARRESTI NEL NAPOLETANO

NAPOLI (ITALPRESS) - Blitz dei carabinieri della compagnia di Napoli Stella tra i comuni di Casavatore, Afragola, Ercolano, Caivano, San Sebastiano al Vesuvio, Casoria, Casalnuovo di Napoli e San Giorgio a Cremano: 28 le persone arrestate perche' ritenute responsabili di contrabbando di sigarette. L'ordinanza di custodia cautelare e' stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda. Le indagini hanno consentito di ricostruire un traffico di tabacchi gestito da due associazioni criminali strutturate in modo piramidale e attive in piu' Stati esteri. Contestata agli indagati l'aggravante della transnazionalita' del reato. Nel corso dell'operazione, portata avanti anche con il supporto di forze di polizia estere e dell'O.L.A.F. (Ufficio anti frodi dell'Unione Europea con sede a Bruxelles), sequestrate 14 tonnellate di sigarette di contrabbando. Il danno erariale - in termini di evasione di imposte, accise e dazi doganali - e' stimato in 2,5 milioni di euro. (ITALPRESS). fsc/com 18-Giu-19 10:08