CINQUE NUOVI ELICOTTERI PER I VIGILI DEL FUOCO

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Leonardo ha firmato nuovi contratti per cinque ulteriori elicotteri AW139 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con un pacchetto di supporto logistico integrato e addestramento per piloti e tecnici. Gli ordini hanno un valore di oltre 75 milioni di euro e fanno seguito all'acquisto di tre unita', di cui due gia' consegnate quest'anno. I cinque nuovi elicotteri verranno consegnati entro giugno 2020. I Vigili del Fuoco intendono sostituire progressivamente gli elicotteri AB412 in servizio ormai da decenni. "L'introduzione dell'AW139 - spiega Leonardo in una nota - rappresenta un miglioramento sostanziale delle capacita' del servizio aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che potra' contare sull'elicottero piu' moderno al mondo per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) in mare e ambiente montano, trasporto medicale, antincendio e protezione civile. Il programma di ammodernamento della flotta prevede un'opzione per sette ulteriori elicotteri, in aggiunta agli otto gia' ordinati". Sono oltre 816.000 le missioni di soccorso e antincendio effettuate ogni anno in Europa, Italia compresa. Gli AW139 dei Vigili del Fuoco sono dotati di un'ampia gamma di equipaggiamenti come verricello di recupero, gancio baricentrico per l'impiego di benna antincendio, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema elettro-ottico, console di missione ad alta definizione sviluppata da Leonardo e sistema di trasmissione a terra dei dati.