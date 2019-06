VARIE: KALADZE E ZICO TRA I PREMIATI DEL 23° PREMIO FAIR PLAY MENARINI

ROMA (ITALPRESS) - Un'edizione ricca di stelle. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, e' stata presentata la XXIII edizione del Premio Internazionale Fair-Play Menarini e sono stati svelati i nomi dei premiati del prossimo 4 luglio a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. "Sono contento, e' impressionante il numero ventitre' - ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malago' - Io le ho viste tutte, ho visto crescere questa tradizione che oggi ha un risalto formidabile vista anche la qualita' dei premiati". Tra questi ci sono quest'anno Kakhaber Kaladze (premio Fair Play), Zico (Una vita per lo sport), Mauro Balata (Fair Play e solidarieta') e Manuel Bortuzzo (Lo sport oltre lo sport). "Poter presentare ogni anno in questa sala il Premio Fair Play-Menarini ci riempie di orgoglio e soddisfazione - ha spiegato il presidente dell'Associazione Premio Internazionale Fair Play Angelo Morelli - non possiamo invece esprimere a parole quanto grande e' l'emozione di essere riusciti anche quest'anno ad ospitare cosi' tanti campioni provenienti da piu' parti del mondo". Castiglion Fiorentino per il settimo anno di fila sara' il teatro della cerimonia di premiazione: "Il lavoro che e' stato fatto e' di altissimo impegno e sacrificio - ha rimarcato il sindaco Mario Agnelli - La nostra citta' e' grata e riconoscente allo sport italiano". (ITALPRESS). spf/pal/red 17-Giu-19 12:31