"TRUFFARONO GEORGE CLOONEY", COPPIA ITALIANA ARRESTATA IN THAILANDIA

ROMA (ITALPRESS) - Per fermarli la polizia thailandese e l'Interpol hanno messo in campo anche un drone. Una coppia di italiani e' stata arrestata in Thailandia. Tempo fa era balzata all'attenzione delle cronache per aver orchestrato diverse truffe in Italia, la piu' eclatante sarebbe stata quella ai danni di George Clooney: i due avrebbero creato una linea di abbigliamento a nome dell'attore, ignaro di tutto. Inoltre la coppia avrebbe venduto via internet Rolex falsi spacciandoli per veri, in alcuni casi prendendosi anche gioco degli acquirenti che avrebbero ricevuto anziche' gli orologi acquistati un pacco di sale. L'operazione e' stata condotta in collaborazione con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano. I due italiani saranno adesso trasferiti presso il Centro di detenzione dell'Immigration Bureau di Pattaya, in attesa del disbrigo delle procedure per l'estradizione. (ITALPRESS). abr/com 16-Giu-19 10:54