SARDEGNA OGGI AL VOTO PER RINNOVARE 28 AMMINISTRAZIONI COMUNALI

CAGLIARI (ITALPRESS) - Urne aperte dalle 7 alle 23 in Sardegna per rinnovare 28 amministrazioni comunali. Tra i comuni al voto anche Cagliari, Sassari e Alghero. Sono 390 mila i sardi chiamati ai seggi. L'eventuale ballottaggio, per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, si terra' il 30 giugno (oltre a Cagliari, Sassari e Alghero, anche Monserrato e Sinnai). L'elettore potra' scegliere il candidato sindaco con una X sul nome o sulla lista collegata: solo nei comuni con piu' di 15 mila abitanti vale il voto disgiunto (scelta simultanea di un candidato e di una lista avversaria). Si possono scrivere due preferenze per i consiglieri comunali purche' di genere diverso (donna e uomo), pena l'annullamento della seconda. Lo spoglio iniziera' subito dopo la chiusura dei seggi. (ITALPRESS). mme/abr/red 16-Giu-19 08:36