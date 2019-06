MOTOGP, MARC MARQUEZ VINCE GP CATALUNYA, PETRUCCI TERZO

MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marc Marquez vince il Gran Premio di Catalogna, settima tappa del Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda si aggiudica la gara di Barcellona e allunga nel campionato piloti, secondo posto per Fabio Quartararo davanti alla Ducati di Danilo Petrucci. Colpo di scena al secondo giro con Valentino Rossi e Andrea Dovizioso costretti al ritiro. Nel bel mezzo della lotta nel gruppo di testa Jorge Lorenzo scivola a terra in curva 10 e butta giu' dalla moto Rossi, Dovizioso e anche Vinales. Dalla sfortunata carambola si salvano Marc Marquez e Danilo Petrucci, bravi a evitare il maxi-crash di inizio gara. "Avrei preferito cadere da solo perche' son stato io a commettere l'errore, ma quella tipologia di curva favorisce questo tipo di cadute. Mi dispiace tantissimo per loro" ha commentato Jorge Lorenzo in merito all'incidente (ITALPRESS). spf/pc/red 16-Giu-19 14:59