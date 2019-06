SORPRESA QUARTARARO NELLE LIBERE MOTOGP IN CATALUNYA

MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - Giovedi' ha ricevuto l'ok dalla commissione medica presente al circuito di Montmelo', e venerdi', Fabio Quartararo ha piazzato la zampata, risultando il piu' veloce al termine delle prove libere del Gran Premio di Catalunya. Il giovane pilota franco-italiano, fresco di intervento al braccio destro per risolvere il riacutizzarsi di una sindrome compartimentale, piazza la sua Yamaha del team Petronas davanti a tutti, con il miglior tempo di 1'40"079 al termine della sessione pomeridiana. Ma anche al mattino era stato molto veloce, piazzandosi ad un decimo dal best lap di Marc Marquez. Il campione del mondo della MotoGP, nel pomeriggio sfrutta il tempo a disposizione per preparare al meglio la sua Honda Hrc girando con gomme usate, risultando a fine giornata nono con l'1'40"679 della FP1, unico a non migliorarsi. Alle spalle di Quartararo, quindi, si piazzera' Andrea Dovizioso che portera' la sua Ducati GP19 a 281 millesimi. Sul podio virtuale c'e' la Honda del team LCR del giapponese Takaaki Nakagami, a tre decimi. Dodici millesimi piu' lento e' il pilota di casa Pol Espargaro' con la KTM; quindi la Ducati del team Pramac di Francesco Bagnaia a poco meno di quattro decimi e l'altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, piu' lento di 438 millesimi rispetto al compagno di team; ma di tre piu' veloce rispetto a Valentino Rossi. Il "Dottore" ottiene un buon settimo tempo che, al momento, lo qualifica direttamente per la Q2, cosa che non gli e' riuscite negli ultimi due appuntamenti. Nella Top10 c'e' anche il vincitore del Mugello. Danilo Petrucci, ottavo, mezzo secondo piu' lento di Quartararo. Cal Crutchlow, con l'altra Honda LCR e' nono, ma nella classifica combinata scivola al decimo, dietro a Marquez. (ITALPRESS). tvi/red 14-Giu-19 16:56