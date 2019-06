MADONNA TORNA CON IL NUOVO ALBUM "MADAME X"

MILANO (ITALPRESS) - Madonna pubblica oggi in tutto il mondo il suo 14mo disco di studio "Madame X" (Live Nation, Interscope Records e Maverick). Influenzato creativamente dalla vita degli ultimi anni a Lisbona, "Madame X" e' una collezione di 15 nuove canzoni che celebrano la lunga carriera della pop star e la sua vicinanza alla musica e alla cultura Latin cosi' come ad altre influenze globali. Lo fa nel disco cantando in portoghese, spagnolo e inglese. Madonna ha collaborato con il produttore di vecchia data Mirwais, oltre a produttori come Mike Dean, Diplo e altri. Questa la tracklist della versione standard: "Medellin" feat. Maluma, "Dark Ballet", "God Control", "Future" feat. Quavo, "Batuka", "Killers Who are Partying", "Crave" feat. Swae Lee, "Crazy", "Come Alive", "Faz Gostoso" Feat. Anitta, "Bitch I'm Loca" feat. Maluma, "I Don't Search I find", "I Rise". (ITALPRESS). mgg/com 14-Giu-19 12:11