TRAFFICO RIFIUTI, 23 INDAGATI TRA LAZIO E CAMPANIA

ROMA (ITALPRESS) - Operazione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti. In campo oltre 100 uomini e due elicotteri impegnati nell'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli. L'operazione "Smokin' Fields", coordinata dalla Procura di Roma, ha portato al sequestro di un milione di euro considerato profitto del traffico illecito di rifiuti. Sequestrate 3 aziende del settore, due in provincia di Latina e una in provincia di Roma. Le persone indagate sono 23. (ITALPRESS). abr/com 13-Giu-19 11:19