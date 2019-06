TORNA A CRESCERE NUMERO OCCUPATI, +25MILA NEL PRIMO TRIMESTRE

ROMA (ITALPRESS) - Dopo due cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 il numero di persone occupate torna a crescere, seppure lievemente, in termini congiunturali (+25 mila, +0,1%), a seguito dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli indipendenti che ha piu' che compensato la riduzione dei dipendenti a termine. Lo rende noto l'Istat rilevando che il tasso di occupazione sale al 58,7% (+0,1 punti). Nei dati mensili piu' recenti (aprile 2019), al netto della stagionalita', il tasso di occupazione e il numero di occupati rimangono invariati rispetto a marzo 2018, a sintesi del calo degli indipendenti e della crescita dei dipendenti soprattutto a termine. L'Istat comunica quindi che "nel primo trimestre 2019 si registra un lieve aumento dell'occupazione rispetto al trimestre precedente (+0,1%), in un contesto di calo della disoccupazione e dell'inattivita'". Il tasso di disoccupazione, dopo la crescita dello scorso trimestre, diminuisce in termini congiunturali portandosi al 10,4% (-0,2 punti); il tasso di inattivita' rimane stabile al 34,3% in tre mesi. (ITALPRESS). fsc/com 13-Giu-19 12:41