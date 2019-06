VIA LIBERA DAL CDM AL DECRETO SICUREZZA BIS

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Sicurezza bis. "Sono 18 articoli: lotta all'immigrazione clandestina, assunzione di uomini delle forze dell'ordine e per gli uffici giudiziari, norme contro la violenza negli stadi", ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini parlando del decreto. "Ci sara' tra l'altro la possibilita' di usare agenti sotto copertura e le intercettazioni contro i trafficanti di esseri umani", ha aggiunto il leader della Lega, che ha anche affrontato il capitolo dei rapporti con l'Europa: "Un sostanziale e sostanzioso calo delle tasse e' l'unico modo per abbassare il debito, non ce ne sono altri. Contiamo che le istituzioni europee consentano all'Italia di attuare le misure per la crescita". "Tutti i governi precedenti si sono arresi a prescindere all'Europa, qua invece c'e' un dialogo in cui l'Italia e' protagonista. Vogliamo solo usare soldi degli italiani per aiutare gli italiani, siamo contribuente netto in Europa, non prendiamo lezioni da quelli che ricevono piu' di quello che danno". (ITALPRESS). sat/red 11-Giu-19 19:32