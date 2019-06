POSTE ITALIANE RAFFORZA COLLABORAZIONE CON AMAZON

ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane lancia una serie di nuovi servizi di consegna nell'ambito della partnership stretta con Amazon, con l'obiettivo di diffondere i vantaggi del commercio elettronico presso un numero crescente di famiglie di consumatori in tutta Italia. Il Gruppo guidato dall'AD Matteo Del Fante ha infatti attivato un nuovo servizio di consegna in giornata nelle principali citta' italiane (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Verona) attraverso la rete dei portalettere con consegna estesa agli orari pomeridiani. E' stato inoltre ampliato il numero dei centri presso i quali e' in funzione il servizio di recapito nella giornata del sabato e quello delle localita' con servizi di consegna entro 24 ore, includendo Sicilia e Sardegna grazie a nuovi collegamenti aerei. In linea con il piano industriale Deliver 2022, la collaborazione con Amazon valorizza appieno la flessibilita' offerta dal modello di recapito "Joint Delivery" introdotto ad aprile dell'anno scorso che prevede la consegna pomeridiana e nei week-end attraverso la capillare presenza territoriale garantita da circa 27.000 portalettere, dal corriere espresso SDA e dalla flotta MistralAir, la compagnia aerea del Gruppo, e puo' inoltre beneficiare dei vantaggi derivanti dai tabaccai affiliati alla rete "Punto Poste" presso i quali possono essere ritirati gli acquisti effettuati su Amazon. (ITALPRESS). sat/com 10-Giu-19 18:28