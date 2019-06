MIGRANTI, IL COMUNE DI PALERMO CERCA FAMIGLIE CHE ACCOLGANO RIFUGIATI

PALERMO (ITALPRESS) - Il Comune di Palermo pubblichera' nei prossimi giorni un avviso per la costituzione di un albo delle famiglie disponibili ad accogliere rifugiati. "L'avviso - spiega l'Amministrazione - e' finalizzato all'individuazione di famiglie disponibili all'accoglienza di rifugiati/titolari di protezione secondo il modello di accoglienza sperimentato da Refugees Welcome Italia Onlus". Il Comune selezionera' le famiglie con un colloquio motivazionale. Potranno fare domanda di ammissione alla selezione coppie con o senza figli, singoli cittadini, pensionati. L'avviso rimarra' aperto per tutto l'anno solare. Il Comune, sulla base delle domande ricevute, selezionera' periodicamente le famiglie idonee. (ITALPRESS). abr/com 10-Giu-19 17:44