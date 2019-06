CALCIO: GRAVINA "SUPER CHAMPIONS? NO A SCONTRO, GIOCO DI TUTTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Il giocattolo dobbiamo difenderlo con tutte le energie sottolineando che il gioco del calcio appartiene a tutti". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ribadisce la sua contrarieta' ad un progetto di 'Super Champions'. "Oltre agli interessi commerciali, il calcio ha anche altre dimensioni - spiega il numero uno della Federcalcio a Rtl 102.5 - Se stiamo parlando di emozioni, di sentimenti, e' perche' oggi riscopriamo quanto siano fondamentali per lo sviluppo del calcio queste altre dimensioni come quella sociale, il coinvolgimento di tante emotivita' che stiamo riscoprendo quanto possano essere fondamentali nella vita di tutti noi. Quindi i nostri campionati vanno difesi rispetto alla grande dimensione economica, ma ci sono altri interessi che meritano sicuramente maggiore tutela". Gravina pensa che non si debba andare allo scontro con l'Uefa e il presidente Agnelli, che e' il leader dei mega-club: "Non serve andare a muso duro, bisogna avere le idee e confrontarsi sapendo che ci sono delle situazioni che devono comunque trovare una sintesi e conciliarsi nel modo possibile non dimenticando che il gioco del calcio non e' un gioco per pochi". (ITALPRESS). mc/com 10-Giu-19 11:10