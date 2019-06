URNE APERTE PER I BALLOTTAGGI IN 136 COMUNI ITALIANI

ROMA (ITALPRESS) - Urne aperte fino alle 23 nei 136 Comuni al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Sono circa 3,6 milioni i cittadini chiamati al voto. Quasi ovunque sfide tra centrodestra e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle che 'paga' la debacle al primo turno del 26 maggio. Fari puntati in particolare sui 15 Comuni capoluogo: Ascoli, Avellino, Biella, Campobasso, Cremona, Ferrara, Foggia, Forli', Livorno, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania e Vercelli. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Centrodestra e centrosinistra si sfideranno praticamente ovunque: il primo e' in "pole" a Ferrara, Pavia, Forli', Pesaro, Ascoli Piceno, Campobasso (qui l'avversario e' del Movimento 5 Stelle, con Roberto Gravina che contendera' la fascia tricolore a Maria Domenica D'Alessandro della Lega), Pescara e Vibo Valentia. A Potenza e Biella ballottaggio tra candidati del centrodestra e di liste civiche. Ad Avellino lo 'scontro diretto' vedra' di fronte centrosinistra e liste civiche. La coalizione guidata dal Pd si presenta in vantaggio sul centrodestra a Reggio Emilia, Cremona, Cesena, Prato e Livorno. Proprio a Livorno, dopo l'esperienza Nogarin (M5S) sara' duello tra Luca Salvetti del Pd e Andrea Romiti del centrodestra. Archiviato il ballottaggio, l'attenzione si spostera' poi domenica 16 giugno sulla Sardegna, dove si votera' per le Comunali. Chiamati alle urne, tra gli altri, i cittadini di Cagliari e Sassari. Anche in questo caso eventuali ballottaggi due settimane dopo. (ITALPRESS). fsc/sat/red 09-Giu-19 10:06