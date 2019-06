LIGABUE TORNA CON LO "START TOUR STADI 2019" DAL 14 GIUGNO

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "C'e' il suono del nuovo album "Start" anche in alcuni brani di repertorio, soprattutto nella parte ritmica che abbiamo molto controllato". E' l'assunzione di responsabilita' da parte di Ligabue alla prova generale senza pubblico dello "Start Tour Stadi 2019" alla Fiera di Reggio Emilia che prende il via il prossimo 14 giugno. "Questo tour non lo dedico a nessuno in particolare - ha precisato - Certamente ai miei fans e a chi mi viene a vedere; canto anche la nuova "Mai dire mai" un po' piu' controllata, una canzone d'amore che racconta le prime volte e una storia che mi ha portato a sposarmi". "Start Tour Stadi 2019" di Ligabue prende il via il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari con un grande show che poi il 17 sara' allo Stadio San Filippo di Messina, il 21 allo Stadio Adriatico di Pescara, il 25 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 28 allo Stadio San Siro di Milano, il 2 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 6 allo Stadio Dall'Ara di Bologna, il 9 allo Stadio Euganeo di Padova e il 12 allo Stadio Olimpico di Roma. "Faro' sei canzoni dal nuovo album 'Start'- ha anticipato -. Poi ci sara' la liturgia della festa nel vedere cantare il mio pubblico con una selezione delle canzoni piu' conosciute. La scelta delle canzoni per la scaletta e' sempre un problema e penso sempre a una cosa: viene anche gente occasionale, oltre ai fan, che forse non mi vedranno mai piu', cui voglio far sentire buona parte del materiale nuovo e il resto delle canzoni piu' famose". Con Ligabue sul palco ci sono Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e la nuova entrata Ivano Zanotti (batteria, percussioni). (ITALPRESS). fg/sat/red 09-Giu-19 13:44