F.1: VETTEL PRIMO IN CANADA MA VITTORIA A HAMILTON, TERZO LECLERC

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Canada, settima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico chiude secondo al traguardo ma conquista la vittoria grazie alla penalita' di cinque secondi comminata alla Ferrari di Sebastian Vettel. Terza posizione per l'altra rossa di Charles Leclerc. "Non e' questo il modo in cui avrei voluto vincere, ma l'ho forzato per commettere un errore. Ho dovuto allargare, e' un peccato ma queste sono le corse" ha detto alla fine Lewis Hamilton, che ha vinto per la penalita' di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel. "Lui ha la sua opinione, ma quando ritorni in pista devi cercare di essere sicuro e di mantenere la sicurezza - ha proseguito il pilota della Mercedes a fine gara - Se potevo superarlo? Alla fine no perche' faticavamo con i freni, quando lui ha commesso l'errore ero piu' vicino. Sarebbe stato difficile superarlo in pista". Infine un ringraziamento al team per il lavoro svolto nelle ore pre-gara quando si e' palesato un problema di natura idraulica: "Voglio soltanto dire grazie al mio team perche' non sarei qui stasera se non ci fosse stato il loro lavoro", ha concluso Hamilton. "Sono abbastanza contento della mia prestazione, siamo stati abbastanza veloci ma devo migliorarmi in qualifica perche' il passo e' gara molto forte. Sono deluso per il team, non so cosa sia successo a Vettel ma la squadra meritava una vittoria" ha detto Leclerc. "Torneremo piu' forti e speriamo che la vittoria arrivi presto, continueremo a spingere - ha sottolineato il pilota della Ferrari al secondo podio stagionale - Era abbastanza difficile dare filo da torcere a quelli davanti". (ITALPRESS). gm/red 09-Giu-19 22:03