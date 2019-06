A LAMPEDUSA SBARCANO 38 MIGRANTI, C'E' PURE UNA BAMBINA

LAMPEDUSA (ITALPRESS)- C'e' anche una bambina tra le persone sbarcate dalla piccola imbarcazione attraccata nel pomeriggio a Lampedusa e scortata dalla Guardia costiera. Per la precisione sono 38 i migranti sbarcati nell'isola siciliana. Si tratta di 20 uomini, 17 donne e una bambina. I migranti- secondo Mediterranean Hope- provengono da Costa d'avorio, Guinea e Tunisia. Mentre il paese di partenza e' la Libia. Secondo il Programma dei rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, alcuni dei migranti avrebbero richiesto le cure dei sanitari perche' disidratati. In particolare per una donna le condizioni di salute vengono considerate serie. Non e' il primo sbarco della settimana che si registra in Sicilia. Venerdi' due barche, cariche di migranti, erano attraccate a Pozzallo e nella stessa Lampedusa. (ITALPRESS). tai/red 09-Giu-19 19:00