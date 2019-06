TUTTO ESAURITO PER SPORT DIGITAL MARKETING FESTIVAL 2019

RICCIONE (ITALPRESS) - Tutto esaurito mercoledi' 12 giugno al Palazzo dei Congressi di Rimini per Sport Digital Marketing Festival 2019, l'evento di formazione top in Italia per specializzarsi in marketing digitale dello sport. Un format eccezionale di una singola giornata per incontrare grandi nomi dello sport, del giornalismo e del web marketing: Marco Belinelli, NBA Champion, Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset, Linus, direttore artistico di Radio Deejay e ideatore della Deejay Ten, Maurizia Cacciatori, leggenda del volley italiano, Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset, conduttore di 'Tiki Taka!', Frank Vitucci, super coach del basket italiano, Riccardo Moraschini, cestista del New Basket Brindisi, Vanessa Villa, campionessa italiana di karate e influencer, Giuseppe De Bellis, direttore SKY Tg24 e direttore editoriale SKY Sport Digital, Braam Steyn, stella degli azzurri del rugby e Gianluca Gazzoli, conduttore televisivo e voce di Radio Deejay. Sara' un'esperienza formativa ineguagliabile "business oriented": metodi, strategie, tattiche e strumenti per dare agli atleti e a chi lavora nello Sport-system solide basi per progettare, costruire e promuovere la propria immagine sul web, diventare un brand o influencer di rilievo e delineare, senza fare errori, il proprio business model vincente. (ITALPRESS). mc/com 08-Giu-19 15:41