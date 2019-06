GP CANADA. LECLERC-VETTEL, SQUILLO FERRARI NELLE LIBERE

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Squillo Ferrari nella prima giornata di libere a Montreal. E' la Rossa a siglare l'uno-due nel venerdi' di libere del Gran Premio del Canada con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che conquistano le prime due posizioni della classifica tempi. Dopo una mattinata di approccio, con poche indicazioni sui tempi da qualifica, il Cavallino sferra l'attacco nella seconda sessione portando Leclerc in vetta con un tempo in 1'12"177. Secondo crono per Vettel che chiude con appena 74 millesimi di ritardo dal compagno di squadra, tempo comunque sufficiente per piazzare la sua SF90 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas. E' il finlandese il primo inseguitore delle due Rosse con 134 millesimi di distacco in una classifica che vede Lewis Hamilton solamente al sesto posto. Per il campione del mondo sessione terminata anzitempo a causa di un contatto a muro con la gomma posteriore destra, foratasi dopo il contatto. Un piccolo campanello d'allarme per il britannico che precedentemente, nel primo run da qualifica, guidava la classifica tempi per poi scivolare a sette decimi di ritardo dal giro veloce di Leclerc. Dopo il contatto contro il muretto, pero', Hamilton e' riuscito a portare la sua Mercedes ai box per consentire un immediato check da parte dei suoi ingegneri. Ma per Lewis le indicazioni importanti sono arrivate soprattutto nelle prove libere 1, sessione chiusa in vetta e con un distacco rassicurante sulla Ferrari apparentemente 'nascosta'. La vera sorpresa di giornata e' la McLaren di Carlos Sainz (4°), a soli quattro decimi dal gruppo di testa, da segnalare anche il quinto tempo di Kevin Magnussen (Haas) alle sue spalle. Manca all'appello la Red Bull, fino ad ora anonima con il dodicesimo tempo di Pierre Gasly e il tredicesimo di Max Verstappen, entrambi protagonisti di alcuni errori di guida con l'olandese che ha toccato, seppur leggermente, il celebre Muro dei Campioni. (ITALPRESS). spf/tvi/red 07-Giu-19 21:40