SCALA E FONDAZIONE TIM PORTANO MUSICA CORALE IN SCUOLE MILANESI

MILANO (ITALPRESS) - Portare nelle scuole milanesi docenti preparati nella disciplina della Didattica Corale, al fine di stimolare e sviluppare la cultura musicale attraverso la creazione di cori di voci bianche. L'obiettivo di 'La Scala fa Scuola. Un Coro in Citta'', il nuovo progetto promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim, con il Patrocinio del Comune di Milano e con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e' molto chiaro. L'iniziativa e' stata presentata questa mattina al Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal Sovrintendente della Scala e Presidente dell'Accademia, Alexander Pereira, dal direttore generale di Fondazione Tim, Loredana Grimaldi e dal Maestro Bruno Casoni, Direttore del Coro del Teatro alla Scala e del Coro di Voci Bianche dell'Accademia. "Lo scopo del progetto - spiega Loredana Grimaldi dg di Fondazione Tim - e' portare a scuola la cultura musicale e stimolare i docenti e le famiglie ad appropriarsi dello strumento della cultura". Il progetto si avvale inoltre del sostegno della Fondazione Tim tramite DonaconTIM, la piattaforma di fundraising digitale di Tim su cui sara' possibile, fino al 31 luglio 2019, sostenere il progetto: per ogni euro donato, Fondazione Tim riconoscera' all'Accademia un contributo di pari importo, fino a un massimo di 200.000 euro. "Si tratta di un'ottima cosa" afferma il sindaco Sala. "La Scala si deve aprire e deve incarnare lo spirito della citta' e questa iniziativa, oltre a portare la Scala in citta', offre soprattutto una grande opportunita' a tanti ragazzi. Quindi sono molto contento". (ITALPRESS). mig/pc/red 06-Giu-19 14:22