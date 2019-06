FCA RITIRA PROPOSTA DI FUSIONE CON RENAULT

LONDRA (ITALPRESS) - Il Cda di Fiat Chrysler Automobiles, riunitosi nella notte sotto la presidenza di John Elkann, ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. FCA - si legge in una nota - "continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ricevuto ampio apprezzamento sin dal momento in cui e' stata formulata e la cui struttura e condizioni erano attentamente bilanciati al fine di assicurare sostanziali benefici a tutte le parti. E' tuttavia divenuto chiaro - prosegue la nota - che non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche perche' una simile fusione proceda con successo. FCA esprime la propria sincera gratitudine a Groupe Renault, in particolare al suo presidente, al suo Ad e agli Alliance partners, Nissan Motor Company e Mitsubishi Motors Corporation, per il loro costruttivo impegno in merito a tutti gli aspetti della proposta di FCA. FCA continuera' a perseguire i propri obiettivi implementando la propria strategia indipendente". Da parte sua, invece, il Consiglio di amministrazione di Renault sottolinea di non essere stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta espressa dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto a un Consiglio successivo. (ITALPRESS). ads/com 06-Giu-19 10:11