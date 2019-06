BLITZ DELLA POLIZIA CONTRO MAFIA PUGLIESE, ARRESTI IN TUTTA ITALIA

FOGGIA (ITALPRESS) - Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio, aggravati dalle finalita' mafiose: sono queste le accuse che hanno portato a numerosi arresti questa mattina in tutta Italia. L´operazione "Ares", condotta dalle Squadre Mobili di Foggia e Bari e dal Servizio Centrale Operativo, supportata da 30 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, ha visto l'impiego di oltre 200 poliziotti in provincia di Foggia e altri nelle province di Napoli, Milano, Salerno, Rimini, Campobasso, Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura distrettuale Antimafia. (ITALPRESS). fsc/com 06-Giu-19 10:17