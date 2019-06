UE, DOMBROVSKIS "ITALIA HA VIOLATO PARAMETRI DEBITO"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per violazione dei parametri del debito nel 2018 la procedura di infrazione puo' essere aperta". Lo ha detto Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Europea, parlando dell'Italia nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Se non c'e' conformita' puo' essere aperta la procedura", ha chiarito Dombrovskis, chiarendo pero' che l'iter e' complesso e quindi "non stiamo aprendo oggi la procedura di infrazione". Per il vicepresidente della Commissione Ue "l'Italia ha preso scelte politiche dannose, la spesa per interessi e' stata piu' alta delle nostre previsioni di primavera del 2018, il Paese paga di piu' per gli interessi del debito che per l'istruzione". (ITALPRESS). sat/red 05-Giu-19 12:44