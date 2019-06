EQUITAZIONE: ACCORDO FISE-UNIVERSITA' FORO ITALICO PER DUAL CAREER

ROMA (ITALPRESS) - Studio e attivita' sportiva agonistica, una preparazione necessaria per il mondo del lavoro e obiettivi agonistici di livello internazionale. Due binari paralleli, un solo fine: permettere risultati eccellenti senza che una sfida renda deficitaria l'altra. Questa la filosofia alla base delle convenzione tra la Federazione Italiana Sport Equestri e l'Universita' Foro Italico di Roma, presentata questa mattina presso la sede dell'ateneo. "Con questo accordo tracciamo un cammino comune, naturalmente rivolto ai giovani e alla cultura - ha sottolineato il numero uno della Fise Marco Di Paola - La proposta formativa rappresenta per i nostri tesserati un importante strumento di conoscenza e per la nostra federazione un'opportunita' unica e imperdibile. Il mio ringraziamento e' rivolto a tutti coloro che hanno contributo a dare vita a questo progetto di vitale importanza". L'accordo rappresenta un punto di svolta nell'ambito delle sinergie tra gli studi di scienze motorie e l'attivita' sportiva agonistica nazionale e internazionale. (ITALPRESS). spf/mc/red 05-Giu-19 13:56