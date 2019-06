BEACH VOLLEY: ICS. L'8 GIUGNO IL VIA A 17^ EDIZIONE DEL TOUR LAZIO

ROMA (ITALPRESS) - Un'estate all'insegna del beach volley. E' stata presentata, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo a Roma, la diciassettesima edizione dell'Ics Beach Volley Tour Lazio, la quarta in sinergia con l'Ics, la manifestazione organizzata dal Comitato regionale Fipav Lazio e dall'Istituto per il credito sportivo. Due mesi di grandi emozioni, la manifestazione si snodera' in sei location d'eccezione: Latina (8-9 giugno), Formia (22-23 giugno), Terracina (29-30 giugno), Sperlonga (13-14 luglio), Ostia (27-28 luglio) e con il gran finale a Roma previsto per il 4 agosto al "Tiberis" lungo il Tevere con "il gran gala' del Beach Volley laziale". "L'anno scorso abbiamo portato il Beach sulle rive del Bracciano - ha dichiarato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi - Quest'anno raggiungeremo anche le sponde del fiume Tevere. Quello di espandere il bacino di utenza e ampliare gli scenari dello sport con luoghi sempre piu' suggestivi e' stato uno dei nostri principali obiettivi". (ITALPRESS). spf/mc/red 05-Giu-19 14:27