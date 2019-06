ARRIVA IL 5G DI VODAFONE, IN 100 CITTÀ ENTRO IL 2021

MILANO (ITALPRESS) - Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli pioniere della rete 5G grazie a Vodafone. La fine della sperimentazione, durata diversi mesi, ha dato il via all'attivazione commerciale dell'offerta per la rete di quinta generazione. A presentare la novita' di casa Vodafone, l'amministratore delegato per l'Italia, Aldo Bisio, durante un incontro con la stampa. "E' un giorno importante per noi, siamo i primi a portare in Italia il 5G. Siamo partiti con 5 citta', ma contiamo di portarlo in altre 100 entro il 2021", ha detto Bisio. Un obiettivo ambizioso per il colosso del mobile, che gia' per il lancio del 4G aveva registrato dati molto positivi. La rete di quinta generazione e' gia' disponibile nelle citta' selezionate, ma per usufruirne i clienti dovranno dotarsi di uno smartphone con tecnologia 5G, gia' preordinabile nei centri Vodafone ma disponibile materialmente dal 16 giugno. "Per ora partiamo con tre modelli - ha spiegato Bisio - Samsung Galaxy S10, LG V50 ThinQ e XiaoMi Mix3. Entro Natale, pero', saremo in grado di offrire ai clienti una piu' ampia scelta di dispositivi", ha concluso l'Ad. Il 5G rappresenta la sintesi delle soluzioni tecnologiche piu' evolute dalla robotica all'intelligenza artificiale, dal deep learning agli analitycs, fino all'edge computing. (ITALPRESS). fdv/ads/red 05-Giu-19 16:13