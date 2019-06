TENNIS: ROLAND GARROS. FOGNINI ENTRA NELLA TOP TEN MONDIALE

PARIGI (PARIGI) (ITALPRESS) - Fabio Fognini e' nella top ten mondiale. L'azzurro, che nella classifica live era al decimo posto, poteva essere insidiato solo da Stanislas Wawrinka, che pero' avrebbe dovuto addirittura vincere il torneo per scavalcare l'azzurro. Invece, 'Stan the man' e' stato eliminato nei quarti del Roland Garros dal connazionale Roger Federer, testa di serie numero 3, che si imposto in quattro set, con il punteggio di 7-5(4) 4-6 7-6(5) 6-4, dopo tre ore e 35 minuti di gioco, e per un posto in finale se la vedra' con lo spagnolo Rafael Nadal, seconda forza del seeding, che ha liquidato il giapponese Kei Nishikori per 6-1 6-1 6-3. Fognini e' il terzo italiano dell'era open nella top ten. In passato sono stati infatti due i giocatori italiani a raggiungere tale traguardo da quando e' stata istituito il ranking Atp nel 1973. Il migliore degli azzurri, ripetiamo, nell'era open, e' Adriano Panatta, giunto al numero 4 nel 1976, l'anno della conquista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros. Dietro di lui c'e' Corrado Barazzutti, salito fino al numero 7 nel 1978. (ITALPRESS). mc/red 04-Giu-19 19:31