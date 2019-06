PREMIO "AGNES" 2019, RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA AD ANTONIO MEGALIZZI

ROMA (ITALPRESS) - Onorare la figura di un grande giornalista e celebrare i valori della comunicazione e dell'informazione. Questi gli obiettivi del Premio Biagio Agnes 2019, giunto alla sua XI edizione, che si terra' a Sorrento dal 21 al 23 giugno. Il premio Internazionale dell'informazione e' dedicato alla memoria dello storico direttore generale della Rai ed e' organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. A condurre la cerimonia di premiazione che si svolgera' il 22 giugno a Marina Grande, trasmessa il prossimo sabato 29 giugno in seconda serata su Rai1, Mara Venier e il giornalista Alberto Matano. Sara' anche dedicato un premio alla memoria di Antonio Megalizzi ("Premio Giornalista per l'Europa"), reporter tra le vittime dell'attentato terroristico di Strasburgo lo scorso dicembre. "L'obiettivo e' quello di dare un riconoscimento importante al valore e alla professione del giornalismo a cui teneva tantissimo Biagio Agnes - ha sottolineato Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes -. Noi portiamo avanti questa tradizione ampliando pero' il raggio di azione perche' non premiamo solo giornalisti professionisti, ma parliamo anche di nomi che si sono occupati del mondo della comunicazione e del mondo dell'informazione in senso piu' generico". (ITALPRESS). sfe/sat/red 04-Giu-19 18:50