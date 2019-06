CAMORRA NEGLI APPALTI PUBBLICI, 7 ARRESTI NEL NAPOLETANO

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l'aggravante del metodo e delle finalita' mafiose. Le indagini hanno svelato gli interessi della criminalita' negli appalti banditi dal Comune torrese e le richieste estorsive alle imprese impegnate nei lavori pubblici. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere e' stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Nei confronti di uno degli arrestati e' stato eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie per complessivi 3 milioni di euro. (ITALPRESS). fsc/com 04-Giu-19 09:30