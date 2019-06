SALVINI "CON CORAGGIO ITALIA PRIMA POTENZA ECONOMICA IN UE"

ROMA (ITALPRESS) - "Questo e' il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle Borse, ai signori dello spread, agli investitori: questa e' l'Italia, l'Italia del si' su cui investire, l'Italia del fare, del coraggio". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'inaugurazione del primo tratto della superstrada Pedemontana Veneta, tra la A31 Valdastico e Breganze, in provincia di Vicenza. "Troppi dubbi, troppi forse, troppi vediamo, troppi valutiamo. Intanto - ha aggiunto - gli altri corrono, accelerano, noi cresciamo dello 0,1%. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello zero virgola, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica dell'Ue". (ITALPRESS). ror/sat/red 03-Giu-19 14:20