GOVERNO: CONTE "M5S E LEGA DICANO SE CONTINUARE"

ROMA (ITALPRESS) - "Chiedo alle due forze politiche che sostengono il governo di operare una chiara scelta e dirmi se hanno intenzione di proseguire nello spirito del contratto stipulato o preferiscono riconsiderare questa posizione. Chiedo una risposta rapida. Senza una loro risposta rimettero' il mandato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Per Conte "bisogna uscire dagli schemi da campagna elettorale, dai proclami lanciati a mezzo stampa. Siamo chiamati a disegnare il futuro del Paese che e' diverso dal soddisfare la piazza telematica o collezionare like". "Non mi prestero' in nessun modo a vivacchiare, a galleggiare, solo per mantenere questa carica", ha sottolineato il premier, che ha chiarito di essere stato scelto per "la sua indipendenza". Il presidente del Consiglio ha parlato anche di "campagna elettorale permanente" e ha aggiunto: "In particolare la consultazione europea si e' rivelata molto aspra e intensa che ha finito per accreditare una immagine di stallo del governo, ma questa e' una falsita'". (ITALPRESS). tan/sat/red 03-Giu-19 19:25